РИАМО - 4 ноя. В Московской области на сегодняшний день объявляется около 3 тыс. конкурентных процедур по реализации имущественных прав, 70% из них проходят в электронной форме, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

В Подмосковье организатором земельно-имущественных торгов является комитет по конкурентной политике/ГКУ «Региональный центр торгов». Основной актив на конкурентных процедурах – это аренда и продажа земельных участков.

«Порядка 70% торгов, проводимых комитетом по конкурентной политике совместно с региональным центром торгов, связаны с реализацией земельных участков. Если говорить о земельных торгах с точки зрения нашего целеполагания – это, безусловно, удовлетворение потребностей граждан и бизнеса», - сказал директор ГКУ «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян.

Спрос на участки

Он уточнил, что совместно с заинтересованным ведомством и муниципальными образованиями в регионе не просто качественно и количественно увеличивают процедуры торгов, но и подхватывают тренд - значительный спрос на земельные участки.

«Сейчас особой популярностью пользуется земля для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства. Мы стараемся удовлетворить потребности населения и работаем в этом направлении, давая возможность людям взять в аренду или приобрести в собственность земельные участки для строительства частных жилых домов», - добавил Саркисян.

Вся информация о торгах, проводимых в Подмосковье, в том числе и о земельных участках, размещена на единой торговой площадке Московской области – портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) в разделе «Торги».

Работа онлайн

«В любое удобное время жители не только Московской области, но и других регионов нашей страны могут подавать заявки на участие в торгах. На портале ЕАСУЗ реализован функционал, позволяющий визуально ознакомиться с участком, посмотреть его местоположение, в онлайн-режиме подать заявки на просмотр и многое другое», - перечислил директор ГКУ «Региональный центр торгов».

По его словам, по статистике спросом пользуются земельные участки, расположенные не только вблизи МКАД, но и в Дмитровском округе, городских округах Шаховская, Шатура, Воскресенск, Коломна. В среднем на 1 лот претендует около 4 участников.

На торгах в Подмосковье реализуются участки не только для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, но и коммерческого назначения.

«Нами проведена большая работа по централизации и цифровизации торгов. Комитет по конкурентной политике/ГКУ «Региональный центр торгов», в свою очередь, не останавливается на достигнутом. Свою работу мы строим так, чтобы процедуры торгов были удобны для людей», - заключил Саркисян.