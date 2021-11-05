РИАМО - 5 ноя. В этот день можно отметить необычный праздник - День рассматривания старых фотографий, а еще 92 года назад в Москве открылся первый в стране планетарий. Кроме того, 5 ноября свой день рождения празднует Останкинская телебашня.

День рассматривания старых фотографий

5 ноября по всему миру отмечают необычный праздник. В этот день принято рассматривать старые снимки и предаваться воспоминаниям. С помощью фотографий можно совершить путешествие в прошлое и вспомнить самые приятные или смешные моменты из жизни.

Несмотря на то, что многие сегодня не печатают фото, все равно можно устроиться семьей или с друзьями и провести увлекательный вечер. Также в этот день можно посетить фотовыставку или тематический музей.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Этот день отмечают с 2015 года. Он был введен в календарь по инициативе Японии, которая располагается в сейсмоопасном регионе и уже имеет большой опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами. Это слово также имеет японское происхождение «цу» - гавань, порт, а также «нами» - волна.

Основной причиной цунами являются подводные землетрясения с высокой магнитудой (более 7 баллов). Часть ученых отмечают уменьшение интервалов между цунами на планете за последние 100 лет.

День военного разведчика в России

Этот профессиональный праздник отмечают военнослужащие, чья работа связана с разведкой. В стране он празднуется с 2006 года.

Разведчики были известны со времен Киевской Руси. А первый орган разведки - Приказ тайных дел - появился в 1654 году при царе Алексее Михайловиче.

Открытие первого в СССР планетария

Московский планетарий появился в столице в 1929 году. Он был первым в СССР и 13-м в мире. Сначала в планетарии читали всего 3 лекции по астрономии.

В 1994 году здание планетария было закрыто из-за аварийного состояния. В 2011 году Московский планетарий открылся после реконструкции. Теперь в нем несколько уровней, много различных залов. Здесь можно послушать лекции, концерты или посмотреть фильмы в 4D.

День рождения Останкинской телебашни

Праздник приурочен к дате подписания акта о вводе телебашни в эксплуатацию. Документ подписали в 1967 году. Останкинская телебашня сначала транслировала в эфир 4 телевизионных и 3 радиовещательных программы.

Высота телебашни составляет 540 м. На момент постройки она была самой высокой свободностоящей башней в мире, а на сегодняшний день - это самая высокая башня на территории Европы.​