РИАМО - 4 ноя. В столице не растет число ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом, в течение недели этот показатель держится на отметке 1,5 тыс. человек в сутки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нет динамики роста. У нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций (в сутки - ред.) держится уже в течение недели. А предыдущая неделя была там 1,6-1,7 тыс.», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В городе по 7 ноября введены нерабочие дни. Ранее Собянин сообщил, что продлевать эпидканикулы в мегаполисе не будут.

За минувшие сутки в городские больницы доставили 1580 человек Covid-пациентов. На ИВЛ в медучреждениях находится 730 заболевших.

Всего в столице за время пандемии выявили 1 843 362 случая коронавируса, выздоровели 1 618 624 человека, скончались 31 728 пациентов.