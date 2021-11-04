РИАМО - 4 ноя. Российский президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали документы, которые утверждают союзные программы двух государств, всего программ 28, сообщает Федеральное агентство новостей.

Главы государств подписали документы в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«Подписываю. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов ВГС», — сказал Лукашенко.

Заседание Госсовета проходит в дистанционном формате. В ходе онлайн-встречи Путин подтвердил, что РФ будет и дальше поддерживать белорусский народ. А также добавил, что Москва вместе с Минском будут противостоять вмешательству извне.