РИАМО - 4 ноя. Проверка назначена после того, как из писхбольницы Чехова сбежал мужчина, находящийся там на принудительном лечении, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Побег был совершен в четверг. Пациент находился в больнице на принудительном лечении по решению суда.

Ведомству предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям ответственных должностных лиц.

Прокуратура региона поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту побега пациента. На месте происшествия находится Чеховский городской прокурор Виталий Хрипунов.