РИАМО - 4 ноя. Более 13 тыс. сотрудников Росгвардии в Москве сделали прививки двумя компонентами вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, ревакцинацию прошли более 2 тыс. столичных росгвардейцев. Третью прививку делают после того, как прошло полгода с момента болезни или введения первого компонента вакцины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в мегаполисе не планируют продлевать эпидканикулы, которые заканчиваются 7 ноября.

Прививку от коронавируса в городе можно сделать в городских поликлиниках и выездных пунктах.