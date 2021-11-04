РИАМО - 4 ноя. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в феврале следующего года в стране пройдет референдум по Конституции, сообщает Газета.ru.

Такое заявление Лукашенко сделал во время заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

«О том, что мы целенаправленно, без хаоса совершенствуем и внутренние наши процессы, общественные процессы говорит то, что совсем недавно в Российской Федерации была проведена конституционная реформа, и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России», - сказал глава Белоруссии.

Он добавил, что в стране в феврале пройдет конституционная реформа.

Также Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства.