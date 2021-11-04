РИАМО - 4 ноя. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с Днем народного единства и отметил важность любви к Родине. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.

«4 ноября – это особая дата в истории нашей страны. Она наполнена глубоким патриотическим смыслом. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Это событие имело огромное значение для развития России как суверенного и независимого государства», - отметил Брынцалов.

По его словам, очень важно, что единение и сплоченность людей позволили сформировать общие нравственные ценности, чувство гражданской ответственности за судьбу своей Родины.

«Эти объединяющие народ качества не один раз в истории помогали защитить страну в годину тяжелых испытаний, отстоять ее свободу и независимость. Ярким примером этого стал бессмертный подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны», - добавил спикер регионального парламента.

Он подчеркнул, что сегодня дружба народов России, объединяющая их любовь к Родине, также помогает преодолевать все встающие на пути трудности, а еще служит связующим звеном многих поколений.

«Сейчас крайне важно на исторических примерах воспитывать у молодого поколения любовь к Родине, передавать молодежи историческую память о славном прошлом нашего Отечества», - сказал Брынцалов.

Он пожелал жителям Подмосковья крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

День народного единства отмечают в РФ 4 ноября с 2005 года.