РИАМО - 4 ноя. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с Днем народного единства и отметил важность любви к Родине. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
По его словам, очень важно, что единение и сплоченность людей позволили сформировать общие нравственные ценности, чувство гражданской ответственности за судьбу своей Родины.
«Эти объединяющие народ качества не один раз в истории помогали защитить страну в годину тяжелых испытаний, отстоять ее свободу и независимость. Ярким примером этого стал бессмертный подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны», - добавил спикер регионального парламента.
Он подчеркнул, что сегодня дружба народов России, объединяющая их любовь к Родине, также помогает преодолевать все встающие на пути трудности, а еще служит связующим звеном многих поколений.
«Сейчас крайне важно на исторических примерах воспитывать у молодого поколения любовь к Родине, передавать молодежи историческую память о славном прошлом нашего Отечества», - сказал Брынцалов.
Он пожелал жителям Подмосковья крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
День народного единства отмечают в РФ 4 ноября с 2005 года.
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