РИАМО - 4 ноя. Трое жителей Сергиево-Посадского городского округа потерялись в лесу, отправившись на поиски собаки. Им удалось выйти из леса благодаря спасателям, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел 3 ноября в районе поселка Богородское. Вечером в единую службу экстренной помощи «112» позвонила женщина 1982 года рождения и рассказала, что она вместе с друзьями 1979 и 1984 года рождения отправилась гулять с собакой. Но собака потерялась, они начали ее искать и заблудились сами.

Женщина успела передать координаты своего местоположения диспетчеру, а потом звонок оборвался.

«Прибыв на место вызова, работники 233-й пожарно-спасательной части провели поисковую операцию, нашли людей и вывели их из леса. В оказании медицинской помощи люди не нуждались. Сбежавшую собаку найти не удалось», - сказал заместитель начальника части Александр Королев.

Он добавил, что спасатели провели с потерявшимися инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в лесу.