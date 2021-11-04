РИАМО - 4 ноя. Инспекторы эконадзора задержали 7 самосвалов, которые планировали нелегально сбросить отходы в Истре и Дмитровском округе, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Экоспециалисты продолжают работать в усиленном режиме, выявляя нарушения правил обращения с отходами.

«Постоянные рейдовые мероприятия с участием полиции дают эффект. Так, накануне в городском округе Истра пресечена попытка нелегального сброса отходов, полицейские задержали 5 самосвалов. 2 единицы техники задержаны в Дмитровском округе», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, инспекторы смогли пресечь несколько случаев незаконного сжигания отходов в Истре и Балашихе. Устройства для сжигания демонтированы нарушителями. По всем выявленным фактам возбуждены административные дела.

Назначена доследственная проверка в отношении организаторов нелегальных свалок. Рейдовые мероприятия продолжаются, в том числе и по ночам.