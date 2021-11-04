РИАМО - 4 ноя. Опубликована закупка на выполнение работ по установке парапетных дорожных ограждений в Московской области, сообщает пресс-служба регионального комитета по конкурентной политике.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по установке парапетных дорожных ограждений.

Работы выполняются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Подмосковья.

Завершить выполнение работ планируется в 2022 году.