РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Подольская городская прокуратура возбудила административное дело за нарушение сроков оплаты муниципального контракта в рамках нацпроекта «Экология», сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Установлено, что МКУ «Градостроительное управление» заключило муниципальный контракт с коммерческой организацией на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. В нарушение требований законодательства оплата исполненных обязательств по указанному контракту была произведена с нарушением срока.

По результатам проверки городской прокуратурой в адрес руководителя МКУ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица учреждения дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Постановлением должностного лица Главного контрольного управления Московской области виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.