РИАМО - 4 ноя. Источник в РАН сообщил, что арест российского судна «Академик Иоффе» был вполне ожидаем. Это произошло из-за того, что раньше данный корабль использовали для путешествия иностранцы, сообщает Газета.ru.

«Когда-то «Иоффе» и «Вавилов» работали как туристические теплоходы. Был заключен договор с турфимой, которая была то ли посредником, то ли организатором туристических поездок. Когда наши законодатели вдруг озаботились работой научных судов на туристов, то запретили использовать суда как туристические лайнеры», - отметил источник издания.

Он уточнил, что контракт был разорван, а фирма по продаже билетов понесла убытки.

«Иск, насколько я помню, касался «Вавилова». Но поскольку у собственника несколько судов, решение распространяется на всех них», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что российское судно «Академик Иоффе» задержали, а потом арестовали в порту Скаген Дании. На борту корабля находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.