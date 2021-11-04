РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий возглавит кафедральный Троицкий собор Подольска, сообщил на своей странице в Instagram глава округа Николай Пестов.

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом кафедральным собором Подольской епархии определен Троицкий собор Подольска. Его дальнейшую деятельность лично возглавит управляющий Подольской епархией Русской Православной церкви архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Митрофорный протоиерей Александр Ганаба назначен почетным настоятелем кафедрального Троицкого собора.

«После праздничного богослужения в четверг выразил досточтимому отцу Александру, почетному гражданину города Подольска, достойно несшему настоятельский труд на протяжении 31 года, сердечную благодарность за выдающийся вклад в развитие духовности на Подольской земле и многолетнюю плодотворную просветительскую деятельность на благо подольчан»,- написал Пестов.