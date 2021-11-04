РИАМО - 4 ноя. Извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Оказание услуг по предоставлению видео для системы осуществляется в рамках госпрограммы «Безопасность Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить оказание услуг планируется в 2023 году.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» устанавливают на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах и в других оживленных местах.