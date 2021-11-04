РИАМО - 4 ноя. В столичном «Новом Манеже» состоялось открытие театрального пространства «Арт-платформа», передает корреспондент РИАМО.

«Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы театр стал к вам ближе, несмотря на те ограничения, которые сейчас присутствуют. Вы увидите 10 независимых театров, которые будут состязаться за право стать нашей первой премьерой», - сказал руководитель «Арт-платформы», режиссер Дмитрий Бикбаев.

По его словам, независимые проекты нуждаются в поддержке в период пандемии. Теперь у них появился дом в «Новом Манеже».

«Это очень актуально сегодня. Мы видим, какая трагедия происходит. Целое поколение выдающихся художников уходит от нас. Очень мало людей на скамейке запасных. Молодые должны иметь невероятную поддержку сегодня. И эта платформа, мне кажется, будущее Москвы, будущее страны», - добавил худрук «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман.

Он отметил, что «Арт-платформа» даст возможность молодым театрам заявиться не где-нибудь, а в центре Москвы, практически у стен Кремля. В четверг на площадке выступают театральные коллективы - будущие резиденты.

Открытие «Арт-платформы» стало частью всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет в онлайн-формате 4-5 ноября под девизом «Искусство объединяет». Жители столицы увидят более 120 концертов, лекций, перформансов и других мероприятий.