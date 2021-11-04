РИАМО - 4 ноя. Педиатр в столичной поликлиники после осмотра 15-летней москвички заподозрила, что девочка может быть беременна, ее положение подтвердил гинеколог. Сама школьница рассказала, что ждет второго ребенка за год, сообщает kp.ru.

В марте 2021 года школьница родила сына. Мальчика назвали Сережа. После родов девушка рассталась с отцом ребенка, а уже летом нашла нового ухажера, который работал в ТЦ недалеко от ее дома.

Медики сообщили в полицию о юной маме и передали девочку родителям.

Сотрудники полиции выяснили, что отцом второго ребенка стал 26-летний мужчина. Его нашли и задержали, с ним работают следователи. В отношении него возбудили уголовное дело.

Информацию о деле передали в межрайонную прокуратуру столицы и в ГСУ СК РФ по Москве.

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