РИАМО - 4 ноя. Президент России Владимир Путин в День народного единства находится в Севастополе. Там он возложил цветы к памятнику Примирения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент далее проведет рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

В четверг в России отмечают День народного единства. Это один из самых молодых праздников в стране. Его празднуют с 2005 года.

Памятник Примирения посвящен воевавшим в Гражданскую войну, он был создан Российским военно-историческим обществом (РВИО). Новый памятник открыли этой весной.