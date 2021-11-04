РИАМО - 4 ноя. Застройщиком корпусов 3 и 4 жилого комплекса – долгостроя «Солнечный град» в Воскресенске станет региональный Фонд защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба фонда.

В прошлом году по решению суда прежний застройщик ООО «Управляющая компания «РАДОГРАД» признали банкротом. Далее по закону Арбитражный суд должен был вынести определение о передаче прав застройщика Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.

«Заявление о намерении стать застройщиком было подано региональным фондом в конце октября этого года. Мы рассчитываем на быстрый ход судебного процесса и получение результирующего определения в I квартале 2022 года», - отметил гендиректор подмосковного Фонда защиты прав дольщиков Вячеслав Бетин.

Он добавил, что потом фонд зарегистрирует права на земельный участок и объект незавершенного строительства. После подписания договора банковского сопровождения специалисты фонда начнут закупочные процедуры.

«Безусловно, есть реестр требований участников долевого строительства, который мы получим от конкурсного управляющего. Тем не менее, мы проводим сверку объема прав, которые предстоит восстановить. За каждым договором долевого участия – судьба человека, его мечты о жилье, затянувшееся ожидание», - сказал Бетин.

В ЖК «Солнечный град», который находится в деревне Ворщиково городского округа Воскресенск, запроектированы 153 квартиры, площадь которых должна составить порядка 4 тыс. кв. м. Жилой комплекс планируют достроить и подключить к сетям до III квартала 2023 года.