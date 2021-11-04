РИАМО - 4 ноя. Власти Британии одобрили препарат молнупиравир для лечения больных с коронавирусом. Эта первая в мире страна, которая одобрила данное лекарство, сообщает Газета.ru.

Это американский препарат. Его принцип основан на препятствовании размножению инфекции. Также лекарство поддерживает низкий уровень вируса в организме человека и в то же время снижает тяжесть заболевания.

Лучше всего начинать пить лекарство, когда болезнь только началась. Создатели препарата советуют начинать его употребление после положительного теста и в течение 5 дней после проявления симптомов коронавируса.

Молнупиравир одобрен для применения тем людям, кто болеет в легкой или средней форме, а также пациентам, у которые есть хотя бы один фактор риска развития тяжелой формы заболевания.