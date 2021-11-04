РИАМО - 4 ноя. На 59-м году жизни умер поэт, секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ Сергей Соколкин, сообщается на сайте Российского союза писателей.

Песни на его стихи входили в репертуар известных исполнителей страны. Он 4 раза был лауреатом конкурса «Песня года» в качестве автора композиций.

По данным из открытых источников, поэт писал песни для Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Филиппа Киркорова, Льва Лещенко и многих других.

Соколкин родился в 1963 году в Хабаровске. Первое время после учебы трудился инженером в Уральском научном центре Академии наук СССР и печатался в местной газете. Закончил Литературный институт в 1992 году, затем работал в газете «День».

Является членом Союза писателей России с 1994 года, а также членом Союза писателей ЛНР и Союза писателей ДНР.