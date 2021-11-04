РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска дистанционно призывают родителей школьников быть бдительными на каникулах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с ограничениями, введенными из-за борьбы с вирусом Covid-19, профилактическая работа по безопасности дорожного движения ведется дистанционно, посредством мессенджеров, на родительских собраниях через ZOOM-платформу и родительские чаты.

Автоинспекторы напоминают родителям об основных аспектах безопасности в процессе участия в дорожном движении, особое внимание акцентировано на контроль за детьми при их нахождении вблизи улично-дорожной сети, использовании на одежде световозвращающих элементов, кроме того, полицейские напомнили о дорожных «ловушках», которые могут возникать во дворе, об опасности выхода на проезжую часть из-за припаркованного автотранспорта или другого препятствия, загораживающего обзор водителю, а также о правилах безопасности при перевозке детей в автомобиле.

Всем участникам онлайн-встреч было рекомендовано принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» и в общеобластном зачете по ПДД - 2021 «Я знаю ПДД».