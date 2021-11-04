РИАМО - 4 ноя. На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде представители российского МВД завоевали золотые и бронзовые медали, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сержант полиции Мария Каменева стала победителем и призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. Она завоевала золото в эстафете 4х50 м вольным стилем и финишировала третьей на дистанции 50 м вольным стилем», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, младший лейтенант полиции Евгений Рылов в составе российской команды выиграл бронзовую медаль в эстафете 4х50 м вольным стилем.

Чемпионат Европы проходит в Казани. Турнир закончится 7 ноября.

«Коллеги желают спортсменам-полицейским дальнейших высоких достижений и побед», - заключила Волк.