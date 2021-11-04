РИАМО - 4 ноя. Сотрудники правоохранительных органов в четверг задержали свыше 10 человек, которые планировали принять участие в шествии националистов «Русский марш». Об этом сообщает ТАСС.

Планирующие принять участие в акции собираются на станции метро «Пушкинская». Их задерживают сразу на перроне столичной подземки. На Пушкинской площади в столице дежурит ОМОН.

Полиция ранее предупреждала москвичей об ответственности за участие в незаконной акции. Это мероприятие не согласовано с властями города.

В регионах России, в том числе в столице, продолжают действовать антикоронавирусные ограничения. Проведение массовых мероприятий запрещено из-за эпидобстановки.