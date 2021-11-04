РИАМО - 4 ноя. В Подмосковье и Москве на 5-7 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение будет действовать с 12:00 5 ноября до 12:00 7 ноября, а в Подмосковье – с 06:00 5 ноября до 06:00 7 ноября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Рязанской, Брянской, Орловской и Белгородской областей ЦФО.

5 ноября в регионе будет облачно, прогнозируется дождь. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы до 17 м/c. Температура воздуха составит плюс 11-13 градусов.

Ночью и днем 6 ноября температура будет в пределах плюс 7-9 градусов. Местами прогнозируется небольшой дождь. Порывистый ветер сохранится.

Облачная погода, порывистый ветер и небольшой дождь также ожидаются в регионе 7 ноября. Ночью будет плюс 3-5 градусов, днем — плюс 5-7 градусов.