РИАМО - 4 ноя. Днем в четверг в аэропортах столицы и Подмосковья задержано или отменено 45 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково 3 рейса задержано, 5 отменено, в Домодедове 10 задержек и 4 отмены, а в Шереметьеве 10 задержек и 13 отмен.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задержаны 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.