РИАМО - 4 ноя. Российского юмориста Максима Галкина включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Над этой новостью пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет газета «Известия».

«Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли», — написала Захарова в Telegram.

Решение о включение Галкина в черный список приняло министерство культуры и информационной политики Украины.

В этом списке значатся уже 259 человек.