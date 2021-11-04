РИАМО - 4 ноя. Ветеран Великой Отечественной войны, связист КГБ СССР Евсей Доброневский умер от последствий Cоvid-19, ему был 101 год, сообщает Газета.ru.

Доброневский родился 17 июля 1920 года. В начале ВОВ он учился на радиофакультете Киевского политехнического института, а уже в 1942 году окончил военный факультет при Московском институте инженеров связи.

В 1943-1946 годах Доброневский трудился в рядах НКВД, он помогал обеспечивать правительственную связь на Ялтинской и Потсдамской конференциях.

В 1962 году он по заданию руководства КГБ страны создал систему охранной сигнализации специально для пограничной заставы. Доброневский был награжден орденами и медалями.