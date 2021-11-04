РИАМО - 4 ноя. Члены «Молодой Гвардии Единой России» в День народного единства провели акцию, объединяющую культуры, на базе стационара взрослого отделения Люберецкой областной больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Чтобы поддержать врачей в их нелегкой работе в условиях пандемии, активисты Матвей Котов, Дарья Благова, Настя Скоробогатова и Кристина Шпилевская приготовили традиционные блюда четырех национальных культур. Белорусские картофельники, русские блины, украинские драники и татарский чак-чак преподнесли медикам.

«Мы искали нечто объединяющее всех нас. Без сомнения, это – кухня. Здесь переплетаются традиции народов, широко представленных в России. Этим поступком мы хотим выразить врачам свою признательность, а также просто поздравить с праздником и улучшить им настроение», - сказал руководитель штаба МГЕР Антон Ванеев.

Угощение для медперсонала больницы лично вручили дежурному врачу Владимиру Стрельцову. Такую поддержку молодогвардейцы оказывали медикам и раньше – в пик пандемии прошлого года доставляли в больницу фрукты.

В качестве символа, объединяющего в этот день граждан большой страны, ребята подарили врачам ленточки в цветах российского флага.