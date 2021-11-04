РИАМО - 4 ноя. Жительница подмосковного Реутова Юлия Кузнецова стала победительницей Всероссийского конкурса «Мой проект-моей стране!» в номинации «Гражданский долг», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.



«Юлия - региональный куратор социального проекта «Судьба солдата в Подмосковье». В рамках программы волонтеры помогают искать сведения о пропавших без вести людях или погибших в годы Великой Отечественной войны», - отмечается в сообщении.



Всего в шорт-лист финалистов конкурса вошли 39 социально значимых проектов со всей России. Глава муниципалитета Станислав Каторов поздравил победительницу конкурса.

«Наши жители знают Юлию как командира поискового отряда «Батальон», который возвращает истории имена героев Великой Отечественной войны. Уверен, что сегодняшний и завтрашний день должны опираться на нашу историю и память, на подвиги и достижения наших предков! Желаю Юлии новых успехов!» - сказал Каторов.

Сотрудница Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, капитан полиции Юлия Кузнецова поиском пропавших без вести солдат занимается в свободное от службы время. Более 5 лет она руководит поисковым отрядом «Батальон». За годы работы добровольцы отряда подняли порядка 50 останков бойцов Красной Армии, которые в дальнейшем были перезахоронены.

В 2020 году поисковый отряд «Батальон» занял третье место в номинации «Лучшее поисковое объединение» во Всероссийском конкурсе лучших практик, который провела общественная организация ветеранов Вооруженных сил РФ.