РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Днем народного единства и пожелал им крепкого здоровья и счастья.

«Уважаемые жители Подольска! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем народного единства. Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу. Дарите добро друг другу, делайте все так, чтобы никогда не зачерствела ваша душа. Любите ближнего и помогайте в меру своей возможности», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал горожанам сил и терпения, крепкого здоровья и счастья, мира и согласия. И добавил, что желает радости и покоя каждому дому.