РИАМО - 4 ноя. Из-за плотной пелены облаков температура в столице поднимается медленно, но уже этот день вошел в топ-5 самых теплых 4 ноября в городе за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».

В 13:00 на главной городской метеостанции ВДНХ термометры поднялись до отметки плюс 9,6 градуса. До рекорда, который составляет плюс 11,9 градуса, температура в мегаполисе пока не дотягивает.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, на 15:00 температура составляет плюс 9,9 градуса.

Ожидается, что в четверг днем температура может подняться до плюс 11 градусов.

Также прошедшая ночь в городе стала одной из самых теплых для 4 ноября с 1948 года. Температура в ночь на четверг была плюс 7,3 градуса.