РИАМО - 4 ноя. В России общественные организации потребителей и пассажиров планируют обратиться к властям с несколькими инициативами. Например, о повышении компенсации за задержки рейсов и ответственности авиакомпаний за отсутствие питания в форс-мажорных ситуациях, пишет газета «Известия».

Так, из-за густого тумана 2 ноября в столице часть рейсов отправляли в другие аэропорты. Пассажиров одного из лайнеров продержали в самолете без еды и воды, так как в нижегородском аэропорту Стригино не было трапа. Всего в этот день в Нижний Новгород из столицы перенаправили 40 самолетов. «Аэропорт не мог обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидели почти девять часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник издания отметил, что в Стригине принимали всех подряд, аэропорт не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах, в том числе о нехватке трапов. Авиагавань начала отказывать лайнерам в посадке только когда их стало некуда ставить.

Также источник «Известий», близкий к авиагавани Стригино, уточнил, что к коллапсу привели и действия авиакомпаний. Так как перевозчики тянули с высадкой пассажиров, а еще около 5 часов не выпускали людей, ожидая разрешения на вылет в столицу.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ подчеркнул, что данный коллапс показал: нижегородский аэропорт не готов к форс-мажорам.

«Похожие ситуации возникают не впервые и не только в этом аэропорту. Поэтому мы предлагаем создать регламент, в котором регулятор как минимум обозначит, сколько трапов должно быть в аэропорту, какой запас готовой еды и напитков для пассажиров авиагавань должна иметь сама или может оперативно получить от своих партнеров», - отметил эксперт.

Также в регламенте нужно прописать, какие должны быть договоренности с отелями о размещении пассажиров, какую информацию обязаны давать пассажирам в подобной ситуации, добавил Шелищ.

На сегодняшний день подобного регламента действий для авиакомпаний и аэропортов в форс-мажорных ситуациях, как была в Нижнем Новгороде, не существует, пояснил источник, близкий к Минтрансу РФ.

Как уточнил ведущий юрист Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов, в случае коллапса ответственность лежит на авиагаванях, ведь именно они обязаны предоставлять все условия при задержках рейсов, в том числе и питание. Но данная работа должна проводиться во взаимосвязи с авиакомпанией, потому что расходы на компенсацию понесет перевозчик.