РИАМО - 4 ноя. В Москве сумма материального поощрения за сдачу плазмы крови с антителами к коронавирусу составляет 10 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее материальное поощрение составляло 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы и 1 235 рублей в качестве компенсации за питание.

«Я думаю, что это тоже будет дополнительным материальным стимулом в той большой благородной работе, которую делают наши доноры», — подчеркнул мэр города Сергей Собянин.

В мегаполисе донорскую плазму заготавливают в 6 стационарных пунктах. За 1,5 года плазму сдали 30 тыс. человек, в том числе 20% из них повторно. 75 человек сдали плазму с антителами к коронавирусу 10 раз и более.

Донорами плазмы могут стать вакцинированные или переболевшие коронавирусной инфекцией горожане, которые имеют гражданство РФ или вид на жительство в стране на срок не менее года, в возрасте от 18 до 55 лет, с весом свыше 50 кг, а также без временных или абсолютных противопоказаний к донорству крови.

Такую плазму применяют в лечении Covid-пациентов с тяжелой формой течения инфекции. За 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. заболевших.