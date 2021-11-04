РИАМО - 4 ноя. Суд принял 222 решения в пользу УФАС России по Подмосковью и 21 отрицательное решение. Эти данные были озвучены на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за II полугодие 2021 года, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«Большинство из заявлений занимают закупки, весомая часть приходится на антимонопольные дела, остальное – на рекламу», - сказал начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев.

Практика в сфере закупок

По вопросам правоприменительной практики регионального УФАС России законодательства страны о контрактной системе в сфере закупок выступил заместитель руководителя – начальник отдела обжалования закупок ведомства Шимке Матаев.

В ходе своего доклада он обозначил статистические данные проведенных контрольных мероприятий в 2021 году, сообщил о типовых нарушениях, допускаемых заказчиками Московской области при проведении закупок, а также о необходимости соблюдения действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Контроль органов власти

С докладом о деятельности в сфере контроля органов власти выступил замруководителя Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко. До участников мероприятия была доведена новая практика антимонопольных нарушений со стороны органов власти, выявленная областным УФАС РФ в 2021 году.

Информирование о соответствующих практиках всех заинтересованных лиц должно привести к большему контролю таких действий и, как следствие, к сокращению антимонопольных нарушений со стороны органов власти.

Сфера ЖКХ

Начальник управления регулирования ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин рассказал о деятельности антимонопольного органа в данной сфере. Он отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство – одна из базовых и динамически развивающихся отраслей экономики, которая направлена на обеспечение функционирования многих отраслей народного хозяйства и граждан социально значимыми услугами.

Он подчеркнул, что рынки в сфере ЖКХ характеризуются наличием как развитых конкурентных сегментов, так и сегментов, находящихся в состоянии естественной монополии. Затем он привел правоприменительную практику ФАС России и предложения антимонопольного органа по изменению нормативного правового регулирования коммунальной отрасли.

Контроль цен

Также на обсуждениях особое внимание уделили работе управления по контролю за ценами на социально значимые продукты питания. Так, ведомство на регулярной основе осуществляет мониторинг по данному вопросу.

По результатам мониторинга выявлены случаи установления в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» более высоких розничных цен на одни и те же продовольственные товары. В связи с этим ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») выданы предупреждения о необходимости прекратить необоснованное установление различных розничных цен на указанные товары в границах городских округов Московской области, где они занимают доминирующее положение. После выдачи предупреждений цены на продукты питания были снижены.