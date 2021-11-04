РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали водителей использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Профилактическую акцию «Пристегнись» провели автоинспекторы Подольска на дорогах городского округа, акцентируя внимание водителей и пассажиров на необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств во время передвижения в транспортном средстве.

В рамках акции полицейские рассказывали гражданам о последствиях пренебрежения пассивными средствами безопасности – ремнями и автокреслами, вручая тематические листовки. Юным пассажирам полицейские вручили световозвращающие браслеты и рассказали о важности их применения.