РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Жители подмосковного Подольска смогут выбрать лучших врачей на портале «Добродел» до 1 декабря, сообщили на сайте администрации округа.

На портале «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор», жители региона могут выбрать лучшего, по их мнению, детского и взрослого врачей любой специальности. На участие в конкурсе заявлено почти 24 тыс. врачей, в том числе 20 врачей из учреждений здравоохранения городского округа Подольск.

При голосовании учитываются несколько критериев, в частности, отношение специалиста к пациенту: доброжелательность, сопереживание, гуманность, уважение и другие критерии.

Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут определены два победителя: «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор». Подведение результатов конкурса производится конкурсной комиссией по итогам открытого онлайн-голосования.