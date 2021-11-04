РИАМО - 4 ноя. Полный пуск Большой кольцевой ветки метрополитена разгрузит действующие линии подземки на 30%, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Он добавил, что через несколько лет Большое кольцо по будням будет перевозить порядка 750 тыс. человек, что сделает ее одной из самых популярных веток метро мегаполиса.
В текущем году планируется открыть 10 станций БКЛ. Горожане и гости Москвы смогут экономить время в пути, дороги разгрузятся. Также ожидается улучшение экологической ситуации во многих районах.
После запуска БКЛ метро станет свободнее до 30%, Арбатско-Покровская — до 22%, Филевская — до 21%, Калужско-Рижская — до 18%, Таганско-Краснопресненская — до 17%.
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