РИАМО - 4 ноя. Полный пуск Большой кольцевой ветки метрополитена разгрузит действующие линии подземки на 30%, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Большая кольцевая линия метро —крупнейший проект, реализуемый при непосредственном участии мэра Москвы. Ее полный пуск даст ощутимый эффект — действующие линии метро станут свободнее до 30%. У горожан появятся множество альтернативных вариантов коротких поездок между районами, и они будут экономить до 30 минут в пути ежедневно», - сказал заммэра города, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что через несколько лет Большое кольцо по будням будет перевозить порядка 750 тыс. человек, что сделает ее одной из самых популярных веток метро мегаполиса.

В текущем году планируется открыть 10 станций БКЛ. Горожане и гости Москвы смогут экономить время в пути, дороги разгрузятся. Также ожидается улучшение экологической ситуации во многих районах.

После запуска БКЛ метро станет свободнее до 30%, Арбатско-Покровская — до 22%, Филевская — до 21%, Калужско-Рижская — до 18%, Таганско-Краснопресненская — до 17%.

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