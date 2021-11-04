РИАМО - 4 ноя. Жители Карелии старше 45 лет, кто не сделал прививку от коронавируса, должны будут перейти на удаленный формат работы с 10 декабря. Эта мера направлена на борьбу с инфекцией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также отели и гостиницы этого региона не смогут заселять постояльцев, у которых нет QR-кодов. Эта мера начнет действовать с 1 декабря.

А заведения общепита с 8 ноября в Карелии будут работать до 1 часа ночи. Ночами можно будет только доставлять еду.

В России вновь обновлен антирекорд по суточной смертности. За сутки в стране скончались 1195 пациентов с подтвержденным коронавирусом.