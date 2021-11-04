РИАМО - 4 ноя. Летом этого года в филиале ГКБ №1 им. Пирогова в столице открылся пункт заготовки плазмы крови с антителами к коронавирусу, где ежемесячно могут заготавливать до 5 тонн крови. Всего с начала пандемии в столице было заготовлено 23 тонны такой плазмы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В четверг этот крупнейший в России пункт заготовки плазмы, посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Пункт расположился на трех этажах. Там сделали ремонт на площади 2,8 тыс. «квадратов». Во время ремонта в пункте сбора крови обустроили донорские залы, современную лабораторию, регистратуру, кабинеты врачей, буфет и кассу.
Для того, чтобы брать кровь, для пункта сбора приобрели более 1,2 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели.
В пункте на Шаболовке каждый день можно осуществлять до 300 донаций в день, а это до 5 тонн в месяц. Единовременно сдавать плазму могут 50 человек.
В столице – первом городе России – появилась практика сбора плазмы с антителами к коронавирусу и лечения с ее помощью. С помощью плазмы лечат пациентов, которые тяжело переносят Covid-19. Так, с начала пандемии плазма помогла 20 тыс. заболевших.
Жители Москвы, переболевшие или вакцинированные от коронавируса, могут сдать плазму в 6 стационарных комплексах. Задать вопросы по данной теме можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 09:00 до 19:00).
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