РИАМО - 4 ноя. Летом этого года в филиале ГКБ №1 им. Пирогова в столице открылся пункт заготовки плазмы крови с антителами к коронавирусу, где ежемесячно могут заготавливать до 5 тонн крови. Всего с начала пандемии в столице было заготовлено 23 тонны такой плазмы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В четверг этот крупнейший в России пункт заготовки плазмы, посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Пункт расположился на трех этажах. Там сделали ремонт на площади 2,8 тыс. «квадратов». Во время ремонта в пункте сбора крови обустроили донорские залы, современную лабораторию, регистратуру, кабинеты врачей, буфет и кассу.

Для того, чтобы брать кровь, для пункта сбора приобрели более 1,2 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели.

«Сегодня Россия празднует День народного единства. По понятным причинам мы не можем отмечать его в привычном формате. Праздничные мероприятия проходят исключительно онлайн. Но отметить праздник можно не только концертами и митингами. Гораздо важнее является внутреннее чувство единства, сплоченности и готовности прийти на помощь, которое в трудную минуту проявляют граждане нашей страны. Поэтому сегодня я приехал на специализированный пункт сдачи плазмы для лечения коронавируса, чтобы поблагодарить москвичей, которые делятся своей кровью и тем самым спасают жизни тяжело больных людей», – отметил мэр.

В пункте на Шаболовке каждый день можно осуществлять до 300 донаций в день, а это до 5 тонн в месяц. Единовременно сдавать плазму могут 50 человек.

В столице – первом городе России – появилась практика сбора плазмы с антителами к коронавирусу и лечения с ее помощью. С помощью плазмы лечат пациентов, которые тяжело переносят Covid-19. Так, с начала пандемии плазма помогла 20 тыс. заболевших.

Жители Москвы, переболевшие или вакцинированные от коронавируса, могут сдать плазму в 6 стационарных комплексах. Задать вопросы по данной теме можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 09:00 до 19:00).