РИАМО - 4 ноя. В ночь на четверг ученые зафиксировали на планете одну из мощнейших магнитных бурь, которая случалась в последние годы, сообщает Газета.ru.

После вспышек, отмеченных в конце октября, индекс геомагнитной активности на Земле постепенно уменьшался. Прошедшей ночью он резко вырос до значения 7 (при максимуме в 9), такие показатели соответствуют магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале.

Нестабильность магнитного поля на планете прогнозируется еще на 2-3 дня, но максимальных значений не ожидается.

Данная магнитная буря может завершиться к 15 часам (мск).

Магнитная буря на планете началась 31 октября. Она вызвана вспышками на Солнце.