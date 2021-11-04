РИАМО - 4 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей муниципалитета с одним из главных государственных праздников – Днем народного единства, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уважаемые люберчане! Мы отмечаем этот праздник в очень важный и знаковый для всех православных день - Казанской иконы Божией матери. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение освободило Москву от польских захватчиков. К тому времени Казанская успела стать духовным символом ополчения. / ... / Этот праздник объединяет людей разных поколений, наций и народностей, социальных слоев и вероисповеданий во имя свободы, развития и благополучия нашей страны», - отметил Ружицкий.

Он пожелал всем мира, крепкого здоровья и семейного счастья.

«Пусть все несчастья обходят вас стороной!» - заключил глава округа.

День народного единства отмечают в РФ с 2004 года. Он приурочен к объединению народного ополчения в 1612 году под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. В этот год польские интервенты были изгнаны из Москвы. Тогда же на Руси закончилось Смутное время.