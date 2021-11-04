РИАМО - 4 ноя. Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков присоединился к волонтерам «Единой России» в Люберцах, он помог убрать листву, спилить сухие ветки с деревьев, а также привезти продукты из магазина одинокому пенсионеру, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Представители волонтерского штаба «Молодой гвардии «Единой России» ежедневно помогают нуждающимся на территории городского округа Люберцы. По одной из заявок, поступившей из деревни Марусино, Терюшков выехал вместе с волонтерами. Они помогли 75-летнему пенсионеру убрать листву, спилить сухие ветки с деревьев, а также привезти продукты из магазина.

Пенсионер Павел Сеничкин когда-то возглавлял спортивное общество «Спартак», был в руководстве люберецкого спорткомитета, стоял у истоков футбольного движения.

«В основном о помощи просят пожилые люди, и Павел Александрович - не исключение. Он обратился в волонтерский центр, попросил помочь подготовить участок к зиме. Мы сразу откликнулись», - рассказал Терюшков.

По словам ветерана спорта, волонтеры, помимо помощи, дают простое человеческое общение.

«Это очень важно в такое непростое время, когда большинство вынуждено находиться в изоляции», - сказал Сеничкин.

Терюшков отметил, что все волонтеры вакцинированы для безопасности и заботы не только о своем здоровье, но и здоровье своих близких.