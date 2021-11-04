РИАМО - 4 ноя. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2 732 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявили 529 730 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб.

241 случай заражения выявили в Балашихе, 208 – в Королеве, 182 – в Солнечногорске, 178 - в Пушкине, 139 – в Коломне, 131- в Воскресенске, 135 – в Красногорске, по 118 – в Зарайске и Мытищах, 99 – в Истре, 87 – в Коломне.

По 70 новых случаев выявили в Люберцах и Химках, 64 – в Богородском, 62 – в Подольске, 61 – в Ленинском, 56 – в Одинцове, 55 – в Дмитрове, 50 – в Орехово-Зуеве, 44 – в Серпухове, 38 – в Ивантеевке, по 37 – в Электростали и Лобне, 34 – в Жуковском, по 32 в Раменском и Сергиевом Посаде, 31 – в Щелкове, 29 – в Талдоме, 28 – в Чехове, 27 – в Ступине, 20 – в Домодедове и Серебряные Пруды.

Еще 19 случаев инфицирования за сутки в Дзержинском, по 18 – в Лыткарине и Шатуре, 15 – в Пущине, по 14 – в Долгопрудном, Озерах и Егорьевске, 13 – в Наро-Фоминске, 10 – в Луховицах, 9 – в Реутове, 8 – в Павловском Посаде, 7 – в Рузе, по 6 – во Фрязине и Краснознаменске, 5 – в Дубне, 4 – в Волоколамске, Можайске, три – в Котельниках, Лосино-Петровском, 3 – в Кашире, 2 – в Красноармейске и Шаховской, 1- во Власихе и Черноголовке.

Ни одного нового случая не зафиксировали в Бронницах, Звездном городке, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале и Электрогорске.

За все время в Московской области скончались 8 960 человек. Выздоровели и выписались 459 906 человек.