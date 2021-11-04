РИАМО - 4 ноя. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины 1966 года рождения в деревне Дютьково Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело с огнестрельным ранением было обнаружено в частном доме в деревне 3 ноября. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Правоохранители осмотрели место происшествия. Там обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и гильзу от патрона и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Допрошен свидетель, назначены экспертизы. Разыскивается подозреваемый.