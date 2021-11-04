РИАМО - 4 ноя. Австралийские ученые назвали возможную причину тяжелого течения коронавирусной инфекции. Речь идет о проблеме с организмом, приводящей к изжоге, передает Газета.ru.

Согласно данным издания Human Molecular Genetics, в научно-исследовательском институте Бергхофера в штате Квинсленд в Австралии узнали, что генетически предрасположенные к развитию кислотного рефлюкса люди могут быть больше склонны к тяжелому течению коронавируса. Речь идет о проблеме с организмом, приводящей к изжоге.

«Мы выяснили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), связаны с 15% повышением риска тяжелого течения и госпитализации при Covid-19», — пояснил соавтор работы Джу-Шенг Онга.

По словам ученых, у ГЭРБ и тяжелого течения Covid-19 имеются общие факторы риска, к которым относятся ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, а также сахарный диабет.

По мнению соавтора исследования, изжога связана с возможным риском госпитализации при заражении коронавирусом.

«Наши результаты позволяют предположить, что ГЭРБ играет прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе», — отметил Онга.