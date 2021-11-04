РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» 5 ноября примет команду «ЦСКА» на домашнем льду, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Подмосковная дружина под руководством Юрия Бабенко продолжает погоню за ушедшими вперед лидерами из восьмерки сильнейших. Обыграть армейцев раз в сезоне – приятная традиция для подмосковной дружины. Так, они сразятся с «ЦСКА» 5 ноября в 17:00 на базе Ледового дворца «Витязь».

Матчи 5 и 7 ноября в Подольске пройдут без зрителей в связи с постановлением губернатора Московской области.