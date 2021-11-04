РИАМО - 4 ноя. Пожар площадью 500 кв. м потушили на складе в Коломне, на это ушло более 13 часов, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 21:45 3 ноября. Горело складское помещение по адресу: Коломна, улица Льва Толстого, дом 1.

В 23:40 пожар локализовали. В 00:38 четверга потушили открытое горение, а в 11:12 ликвидировали последствия пожара.

В тушении возгорания принимали участие 67 человек и 20 единиц техники.

По данным из открытых источников, по указанному адресу расположены склад елочных игрушек, мебельная фабрика, склад хозтоваров и другие организации.