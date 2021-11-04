РИАМО - 4 ноя. Жителей Москвы предупредили, что в праздничные дни могут активизироваться мошенники, которые ходят по квартирам и частным домам под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что мошенники могут предлагать горожанам услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит.

«К сожалению, такие случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, ни в коем случае не приобретать у них оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации», - отметил Бирюков.

Также заммэра напомнил, что коммунальщики никогда не приходят без предупреждения. Исключение составляют только аварийные бригады, которые приезжают, если происходят поломки.

Кроме того, о визитах, проверяющих счетчики потребления света, газа или воды, предупреждают объявления на подъездах или домах.