РИАМО - 4 ноя. Следователи в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Видном, в результате которой пострадали двое детей и один взрослый, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Вечером 3 ноября у дома 9 по улице Березовой в Видном автомобиль Mercedes при развороте наехал на женщину и двоих детей. Возраст детей - 2 и 17 лет. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Специалисты проводят необходимые действия, которые направлены на установление всех обстоятельств данного ЧП.

Следователи провели осмотр места аварии. Также допрашивают свидетелей и очевидцев, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.